Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip, dopo la vittoria: “Mai lo avrei pensato” La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto afferma che non pensava di vincere e preferisce non commentare i concorrenti.

Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dopo essere stata assente sui social per un bel po’, torna a farsi sentire. L’influencer, dopo la vittoria, confessa che mai avrebbe pensato di vincere il programma condotto da Alfonso Signorini.

“Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura, mai avrei pensato a tutto questo “. Queste sono state le parole espresse dalla vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto. Dopo 24 ore dalla sua vittoria, la bella influencer ha pensato bene di organizzare un party virtuale sul suo profilo Instagram.

Dopo il rientro nella sua abitazione in Veneto, a Vicenza, Paola Di Benedetto compagna di Federico Rossi, ha ringraziato di cuore tutti i suoi fan e followers che l’hanno sempre sopportata e sostenuta durante il suo periodo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La vincitrice del programma racconta che le emozioni più grandi sono state spegnere le luci della casa dato che quelle luci erano accese h24.

Una volta uscita dalla casa, Paola Di Benedetto ha subito scritto via whatsapp ai concorrenti ai quali era più legata come Patrick Rey Pugliese e Andrea Denver. Per quanto riguarda invece Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia l’influencer dice: “ Fernanda e Clizia? No comment. Io le ho considerate grandi giocatrici e le ho rispettate. Non commento altre cose”.

Paola Di Benedetto, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ancora incredula del risultato ottenuto ha fatto un gesto davvero meraviglioso che in tempi drammatici come quelli che stiamo vivendo a livello globale ha scaldato il cuore. L’influencer ha infatti deciso di donare il montepremi in beneficenza alla Protezione Civile. Ai 50,ooo euro previsti dall’inizio, Paola Di Benedetto ha aggiunto i suoi 50,000 euro vinti. Una scelta, un gesto che ha commosso un po’ tutti e che giustamente le ha fatto avere una forte eco sui social.