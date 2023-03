Paola e Chiara, spunta un retroscena sul loro ritorno: “È stato un volto Mediaset”

In occasione della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Paola e Chiara sono tornate a cantare insieme dopo ben dieci anni. Nel corso delle ultime ore, è emerso un inedito retroscena in merito al loro grande ritorno nel mondo della musica. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

La reunion di Paola e Chiara sul palco del Teatro Ariston ha lasciato tutti senza parole. I telespettatori del Festival Di Sanremo hanno apprezzato molto il loro brano “Furore” il quale oggi è uno dei più trasmessi in radio.

Tuttavia, non tutti sanno che a mettere in contatto le sorelle Iezzi con i produttori Merk & Kremont è stato un celebre volto Mediaset. Si tratta di Luca Vismara. A dichiararlo è stato Ivan Rota di “Dagospia”:

Paola e Chiara hanno spopolato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro canzone Furore che risulta essere uno dei brani più trasmessi dalle più importanti radio italiane. Forse non tutti sanno che dietro la reunion delle due sorelle c’è il cantautore Luca Vismara, ex concorrente di Amici e molto amico delle due artiste milanesi. È stato infatti Vismara a metterle in contatto con il duo di produttori internazionali Merk & Kremont che hanno deciso di investire e puntare su di loro

Paola e Chiara: le dichiarazioni sul loro comeback

In occasione di un’intervista, Paola e Chiara hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito al loro comeback al festival condotto da Amadeus:

Erano dieci anni che non cantavamo insieme. Il tempo passa e non te ne accorgi. Come abbiamo deciso di tornare? Ce lo chiedevano ogni anno in realtà. Le voci erano molto insistenti. In estate il pubblico lo chiedeva a gran voce, l’internet spingeva. Però è stato un flusso di cose, non sapevamo come sarebbe andata. I ritorni possono essere rischiosi e disastrosi. Eravamo un po’ titubanti perché non volevamo l’effetto cringe. Ci siamo chieste ‘sarà la cosa giusta?’. Però siamo state inondate d’affetto e amore e ringraziamo.

Le due cantanti hanno voluto ringraziare tutte quelle persone che hanno creduto in loro e poi hanno annunciato il loro tour: