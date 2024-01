Grande preoccupazione per Paola Perego, ricoverata ed operata d’urgenza per una neoplasia: Ecco le sue parole e le sue condizioni di salute

Grande sgomento e preoccupazione per le condizioni di salute di Paola Perego che ha annunciato ha grande sorpresa sul suo profilo Instagram in delicato intervento subito in ospedale. Nessuno era a conoscenza di nulla, tantomeno i suoi fan e i suoi colleghi che, hanno letto le sue parole come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

A far sapere quanto è accaduto ma soprattutto la gravità e l’importanza della prevenzione è la stessa conduttrice sui social. Quest’ultima infatti, ha rivelato nella serata di ieri di essersi sottoposta ad un delicato intervento, ovvero ad una nefrectomia a causa di una neoplasia.

Nessun dettaglio specifico ma poche ed importanti parole che hanno lasciato sorpresi e preoccupati i fan. Sono tantissimi nelle ultime ore i messaggi che quest’ultima ha ricevuto da amici, fan e dai suoi colleghi di lavoro. Ecco cosa sta succedendo.

Paola Perego in ospedale per una neoplasia: le sue condizioni di salute e l’affetto dei colleghi

All’interno del proprio profilo social, Paola Perego nella tarda serata di ieri ha caricato una foto dall’ospedale affermando:

Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita.

Tanti i messaggi di affetto da parte dei fan, dei telespettatori ma anche dei colleghi che, fin da subito le hanno augurato una pronta e serena guarigione. Tra i tanti sono presenti quelli di Alberto Matano, Adriana Volpe, Antonella Clerici e continuando troviamo Mara Venier, Alessia Ventura e tanti altri.

Le sue condizioni di salute per ora e stando dalle sue affermazioni risultano stabili proprio grazie alla prevenzione che, ancora una volta ha salvato la vita. è proprio la Perego nel suo messaggio ha sottolinearne l’importanza e a non sottovalutare nessun sintomo che il nostro corpo di manda.