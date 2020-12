Paola Perego vittima di un grave lutto: era malato di Covid-19

Terribile lutto per Paola Perego, la conduttrice ha perso suo padre. A comunicare la triste notizia è stata l’agenzia di cui la donna fa parte, Arcobaleno Tre.

Con un post su Twitter sono arrivate le condoglianze: “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”. Purtroppo, il papà aveva contratto il Covid-19 e come una maledetta profezia si è avverata la paura più grande della figlia.

“Sono molto preoccupata per i miei genitori. Sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere.”

Con queste parole la donna tempo fa si era mostrata preoccupatissima. Paola Perego è sempre stata molto legata ai suoi genitori. Proprio Pietro aveva dei gravi problemi di salute anche prima dell’arrivo del Coronavirus.

“Mi sto sentendo molto impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter far nulla per impedirlo”.

Al momento non sono chiare le condizioni della mamma. La donna di 84 anni è anch’essa positiva al Covid-19 e non ci giungono dettagli sulla scomparsa del padre. In particolare non sappiamo se era già ricoverato in ospedale o si è spento all’improvviso.

Lo scorso ottobre anche Paola Perego in persona è risultata positiva al Coronavirus. A darne la notizia era stata lei in persona con un post sui social. Fortunatamente, non è stata male:

Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico.

Successivamente in televisione aveva spiegato: “Io sono stata fortunata, l’ho preso in una forma che mi ha permesso di curarmi a casa. Seppure isolata in una stanza.”