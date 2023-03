Paola Ruocco cacciata da Uomini e Donne? L’indiscrezione

Paola Ruocco finisce nei guai per via di una clamorosa segnalazione

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti e popolari nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Paola Ruocco potrebbe essere cacciata dal noto dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo si stanno facendo sempre più insistenti le tensioni a Uomini e Donne. Dopo l’addio di Desdemona la quale ha deciso di querelare Gianni Sperti e Armando Incarnato, adesso un’altra dama potrebbe essere invitata ad andare via dallo studio di Maria De Filippi.

Secondo quanto sostengono alcune anticipazioni, Paola Ruocco potrebbe essere finita nei guai per via di una segnalazione di cui si è reso protagonista Armando Incarnato. Quest’ultimo avrebbe fatto emergere una clamorosa indiscrezione che potrebbe determinare in modo definitivo l’uscita della dama dal programma condotto da Maria De Filippi.

Nel dettaglio, Armando Incarnato avrebbe scoperto che la donna avrebbe un manager che la seguirebbe passo dopo passo. Dunque, con l’ausilio di questa persona, potrebbe studiare le azioni necessarie da attuare in studio con il fine di diventare famosa e ottenere maggiore visibilità. Nel corso delle prossime puntate Maria De Filippi affronterà tale argomento e prenderà seri provvedimenti per la nota dama? Non ci resta che scoprirlo!

Nel frattempo a finire nel bel mezzo della cronaca rosa è stata anche Gemma Galgani. Nella registrazione del 19 marzo, la donna torinese ha rischiato di interrompere la frequentazione con il cavaliere Silvio. Infatti, l’uomo sarebbe sul punto di mollare la conoscenza mentre la dama avrebbe deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose.