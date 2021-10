Paola Turani ha finalmente dato alla luce il suo primogenito. L’8 ottobre è nato il piccolo Enea Francesco, figlio anche di Riccardo Seppella e per questo soprannominato Serpellino.

L’annuncio della nascita è stato dato proprio sui social dove la donna ha pubblicato lo scatto della famiglia riunita. Sotto la bellissima foto una dolcissima didascalia:

8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui💙💙

L’influencer 34 enne in serata ha poi registrato delle storie per ringraziare tutti per gli auguri e per raccontare brevemente le forti emozioni che sta vivendo in queste ore:

Grazie di cuore per tutti i messaggi. Non sono riuscita a ringraziarvi e a leggervi su whatsapp. Perdonatemi anche a tutti gli amici che mi hanno scritto. Devo dire che con il piccolo Enea si ha un bel po’ da fare, soprattutto in queste prime ore e primi giorni Poi stanotte non sono riuscita a dormire avevo l’occhio impallato su di lui con l’adrenalina post parto che circolava. Forse ho un po’ bisogno di dormire, ma ho una felicità pazzesca.

Paola Turani ha anche accennato a un parto veloce e senza epidurale. La coppia desiderava tantissimo questo figlio tanto da aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita che poi, effettivamente, non è servito perché la donna è rimasta incinta naturalmente.