Un bambino è un piccolo essere umano indifeso, che ha bisogno di essere protetto e tutelato dalla sua famiglia. Poche ore fa, Paola Turani ha voluto sottolineare proprio questo concetto, raccontando sui social, ai suoi numerosi seguaci, quello che ha fatto un’inflencer con suo figlio.

La modella è diventata mamma, dopo un periodo che per lei non era stato affatto facile. E quel piccolo fagotto, ora, è tutta la sua vita.

Paola Turani ha rivelato su Instagram di aver tolto il segui ad un’influencer molto conosciuta e seguita. Ma perché lo ha fatto?

Ha preferito non fare il suo nome, ma ha spiegato ai suoi seguaci:

Recentemente questa blogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto. Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato addirittura un video. Quando gli altri fanno delle c****e, io che osservo posso accettarlo una volta, l’altra no.

Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace “commentare”. Per questo motivo ho scelto di togliere il “segui” da Instagram. Bisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C’è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia!. E così ho tratto le mie conclusioni.

Paola Turani e la nuova vita da mamma

Dopo un periodo difficile, Paola Turani ha stretto tra le braccia il piccolo Enea Francesco Serpellini. Per tanto tempo, la modella ha combattuto contro l’infertilità. Insieme al compagno, avevano deciso di provare con la fecondazione assistita, ma poi è arrivato il loro piccolo miracolo in modo naturale.

Non ha affrontato un parto facile, ma come lei stessa ha sempre sottolineato, le donne in quel momento tirano fuori una forza incredibile e non appena stringono tra le braccia quella nuova e piccola vita, ogni altra cosa scompare.