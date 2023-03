Paola Turci: il retroscena inedito sulla relazione con Francesca Pascale

Nel corsa della serata dell’8 marzo 2023, Paola Turci è stata ospite al programma Stasera C’è Cattelan. In occasione dell’intervista rilasciata a Alessandro Cattelan, la cantautrice ha svelato un inedito retroscena sulla relazione con Francesca Pascale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Tra gli ospiti della puntata di Stasera C’è Cattelan dell’8 marzo 2023, c’è stata Paola Turci. Nel corso dell’intervista, la cantautrice si è lasciata andare ad un inedita confessione. Nel dettaglio, ha raccontato come ha conosciuto sua moglie.

Da quanto si apprende dalle sue dichiarazione, la coppia si è incontrata per la prima volta ad un concerto torinese:

Oddio che strana cosa mi fa parlarne. Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere – oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere -, ‘ma perché vi volete far vedere così tanto?’. Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà. Anche se fosse stato Mario Rossi per me sarebbe stato lo stesso. Faccio fatica a parlare delle mie storie e dell’amore che mi riguarda. Francesca Pascale era una mia fan. Ci siamo conosciute ad un mio concerto.