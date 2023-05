Paolo Bonolis al posto di Fabio Fazio in Rai? L’indiscrezione

Dopo l’uscita di scena di Fabio Fazio dalla Rai, sul web sono emerse numerose indiscrezioni su chi potrebbe essere il conduttore che prenderà il suo posto. Tra questi ultimi, è spuntato il nome di Paolo Bonolis. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo numerosi anni di carriera nelle reti televisivi della Rai, Fabio Fazio ha abbandono in modo definitivo la conduzione a “Che Tempo Che Fa”. Lo storico conduttore ha trascorso ben quarant’anni in Rai, pertanto aveva solo diciotto anni quando ha iniziato la sua carriera.

A diffondere l’annuncio sui social è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Il mio lavoro continuerà altrove. D’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto. Quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai e conserverò solo un ricordo meraviglioso.

Subito dopo la diffusione della clamorosa notizia, sul web sono emerse numerose indiscrezioni sui presunti nomi che potrebbero sbarcare presto in Rai e rimpiazzare lo storico conduttore. A rivelare ulteriori dettagli in merito alla questione ci ha pensato “Lanostratv”. Secondo quanto riferito dal portale, Paolo Bonolis potrebbe essere l’erede di Fabio Fazio:

Fioccano le ipotesi, anche le più ardite come portare Paolo Bonolis in Rai… Un uomo di spettacolo che ha condotto anche talk come Il senso della vita, che il conduttore avrebbe già cercato di portare in Rai.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto si tratta solo di voci di corridoio. In ogni modo, quello del marito di Sonia Bruganelli non è l’unico nome ad essere finito nel mirino del gossip. Infatti sono usciti fuori anche i volti di Nicola Porro e Massimo Gilletti.