Stop a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio dovrà essere operato

Domenica 28 febbraio il programma firmato Rai 3 Che Tempo Che Fa non andrà in onda. È lo stesso conduttore, Fabio Fazio, ad annunciarlo e a rivelare i motivi di questo stop temporaneo della trasmissione. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.

Queste sono state le parole del conduttore nell’ultima puntata del programma andata in onda:

Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere… Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno.

Dunque il programma non ci sarà per l’intervento che dovrà subire Fabio Fazio. Non sono note le cause di questo intervento chirurgico ma tutto fa pensare che dopo lo stop del 28 febbraio il programma riprenderà la domenica successiva.

Per il momento, non è chiaro in che modo verrà sostituto il programma. Tuttavia, sulle altre reti, come di consueto, andrà in onda Live-Non è la D’Urso su canale 5 e Non è l’Arena con Massimo Giletti su La7.

La puntata di domenica 21 febbraio di Che Tempo Che Fa

Nell’ultima puntata del programma, è stato molto approfondito l’argomento Festival di Sanremo 2021. Infatti, nonostante le polemiche il Festival si farà e andrà in onda nel rispetto di tutte le norme anti-Covid e, per la prima volta in assoluto, in assenza di pubblico. Proprio a Che Tempo Che Fa sono state annunciate le ultime novità.

Quest’anno sul palco dell’Ariston ci sarà l’intramontabile Loredana Bertè. Inoltre, lo stesso Amadeus ha annunciato la presenza, in ogni sera del Festival, di co-conduttrici diverse. Ancora nessuna novità, invece, riguardo Adriano Celentano e Roberto Benigni che a quanto pare sembrano aver dato forfait al programma.