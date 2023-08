Paolo Bonolis, brutte notizie per il conduttore: la decisione Mediaset spiazza

L’estate sta per finire e fra poco torneranno in onda sul piccolo schermo i programmi più amati di sempre. Nei giorni scorsi Canale 5 ha reso pubblico il nuovo promo della nuova edizione di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I più attenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che la messa in onda del programma è stata posticipata. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

La nuova edizione di Ciao Darwin sarebbe dovuta tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 15 settembre. Qualcosa ha fatto però cambiare idea a Mediaset tanto che gli spot della nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati ritirati.

La vicenda ha suscitato la curiosità di moltissime persone tanto che su Twitter è intervenuto uno degli autori del programma, Marco Salvati; queste sono state le sue parole:

Sono decisioni, che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere.

Nel corso delle ultime ore Giuseppe Candela ha fornito ulteriori dettagli su questa vicenda che ha interessato i fan più fedeli del programma. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip a riguardo:

Ciao Darwin, pronto da mesi, doveva debuttare il 15 settembre (fonte Publitalia). Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate, da qui l’idea di slittare lo show tra ottobre e novembre (platea più ampia) anticipando a settembre la fiction con Massimo Ranieri.

E, continuando con il suo discorso, Giuseppe Candela ha poi aggiunto: