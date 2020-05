Paolo Bonolis confessa: Ciao Darwin potrei continuare a farlo Il mattatore Paolo Bonolis confessa che potrebbe continuare a condurre Ciao Darwin, programma di intrattenimento Mediaset

Paolo Bonolis, brillante conduttore di programmi di successo, durante l’isolamento domiciliare è diventato molto social ed in un’intervista ha confessato che Ciao Darwin, storico programma da lui condotto su Canale 5, potrebbe nuovamente tornare attivo.

Tra le tante sorprese, novità che questa situazione surreale in cui ci troviamo da un po’ di tempo ha portato, ce ne è una in particolare da evidenziare: Paolo Bonolis, noto e stimato conduttore di vari programmi di casa Mediaset, ha confessato sul programma Ciao Darwin: “Il successo che ha è un grande piacere, ma è un programma che richiede una fatica enorme, io sono solo il volto ma dietro c’è una squadra incredibile” e su un possibile suo ritorno con una nuova edizione ci ha rivelato: “Potrei continuare a farlo per molto tempo, ma non è detto che lo farò per sempre”.

Paolo Bonolis sono anni che lavora per l’emittente Mediaset, conducendo programmi molto seguiti come Avanti un altro ed in passato il toccante programma Il senso della vita. Sulle scelte prese da Mediaset durante il periodo di emergenza Paolo Bonolis ha avuto un po’ da ridere avanzando alcune critiche ed ha sempre detto: “Con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre volte no, talvolta sono carezze, in altri casi cazzotti. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai“.

Anche Maurizio Costanzo recentemente ha sottolineato le versatilità che ha sempre contraddistinto il marito di Sonia Bruganelli, tanto da sostenere che Paolo Bonolis sia in grado di fare qualsiasi cosa data la sua intelligenza.

“Devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa“. Queste sono state le parole di Paolo Bonolis andando ben oltre le divergenze che può aver avuto con Mediaset. Il mattatore della tv ha poi confessato che a sessant’anni ormai potrebbe tranquillamente ritirarsi dalla scene, ma ancora non è pronto a farlo.

“Faccio questo lavoro perché mi diverto e soddisfa un’esigenza mia di stare con gli altri“. Indubbiamente Paolo Bonolis non ha intenzione di firmare nessuna carta di addio e chissà magari saremo fortunati a rivederlo ancora conduttore di Ciao Darwin.