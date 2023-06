Paolo Bonolis dice addio alla televisione: la rivelazione shock al Dogliani

Ospite al “Festival Dogliani”, Paolo Bonolis si è reso protagonista di alcune inedite dichiarazioni in merito alla sua vita professionale. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato nel dettaglio.

In occasione di un’intervista rilasciata al “Festival Dogliani“, Paolo Bonolis si è raccontato liberamente. Un po’ di tempo fa, il conduttore di Avanti Un Altro e Ciao Darwin aveva già dichiarato che presto avrebbe abbandonato la televisione ma in molti non gli avevano creduto. Adesso è tornato a ribadire la sua decisione, ovvero quella di dire addio in modo definitivo al piccolo schermo.

A diffondere l’annuncio è stato lui stesso sollevando l’incredulità di tutto il pubblico presente. Queste sono state le sue parole:

Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco.

Successivamente, l’attenzione della conversazione si è spostata sulla sua carriera. Tra i vari aneddoti, il marito di Sonia Bruganelli ha voluto ricordare quelli su due grandi maestri, Corrado e Raimondo Vianello:

Sentivo per radio la Corrida quando andavo a Ostia con mamma e papà. Vianello lo vidi invece per la prima volta una sera ai Telegatti. Ero andato in bagno, facevo pipì all’orinatoio quando mi venne vicino anche lui, a fare la stessa cosa. Mi guardò e mi disse: “Oooh, Bonolis, che piacere… ma adesso non sarà il caso di stringerci la mano.

Infine, il celebre presentatore ha ricordato anche suo padre e come quest’ultimo lo ha sollecitato ad entrare nel mondo della televisione: