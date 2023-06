Sonia Bruganelli commenta il caso di Giulia Tramontano: “Insegniamo ai figli maschi a non cercare sempre un alibi per gli errori”

Il caso di Giulia Tramontano ha lasciato tutta l’Italia nello sconforto più totale. Sono molti coloro che in queste ore hanno commentato il terribile gesto di cui si è reso protagonista Alessandro Impegnatiello, fidanzato della 29enne incinta al settimo mese. Anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua esprimendo il proprio pensiero sui social. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Come già anticipato, l’omicidio di Giulia Tramontano ha lasciato tutti senza parole. Ricordiamo che la 29enne, incinta al settimo mese, è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impegnatiello il quale ha confessato tutto alle autorità. Nel corso delle ultime ore Sonia Bruganelli ha deciso di fare una riflessione su quanto successo, esprimendo il proprio pensiero sui social.

Con queste parole inizia il discorso della moglie di Paolo Bonolis riguardo alla triste vicenda di Giulia Tramontano:

Giulia potrebbe essere mia figlia ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio. Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità. Scappare e annientare il ‘problema’ è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi.