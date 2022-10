Paolo Bonolis diventa nonno bis: l’annuncio del figlio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore il noto personaggio televisivo è diventato nonno per la seconda volta. A darne l’annuncio è stato il suo primogenito Stefano Bonolis. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Paolo Bonolis aveva comunicato che presto sarebbe diventato nonno per la seconda volta. Nello studio di Silvia Toffanin, il conduttore aveva espresso tutta la sua gioia per il nuovo arrivo in famiglia, rivelando che si sarebbe trattato di un maschietto.

Nella giornata di sabato 22 ottobre 2022 è nato Sebastiano Silvio , il primogenio di Stefano Bonolis. A darne l’annuncio è stato lo stesso figlio del presentatore attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi.

Anche la mamma Candi ha scritto una dolce dedica scherzando sul peso del bambino:

Ve l’avevo detto che non avrei avuto due gemelli. Solo due bambini in uno. Inutile dire che è sulla bocca di tutti nel reparto maternità. Ti amiamo oltre ogni dire.

Al contrario, sui social non è ancora apparso nessun commento da parte di Paolo Bonolis. Tuttavia, così come era accaduto per la nascita del suo primo nipote Theodore, il figlio di Martina nato nel 2020, il conduttore aveva rilasciato qualche dichiarazione sull’evento solo dopo alcune settimane. Nel frattempo non è mancato un bellissimo pensiero rivolto a Stefano da parte di Sonia Bruganelli. In attesa della nascita del piccolo, l’opinionista del GFVip aveva scritto: