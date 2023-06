Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti al funerale di Berlusconi: il motivo

Ieri 14 giugno 2023, si sono celebrati i funerali di Silvio Berlusconi. Numerosi sono stati personaggi televisivi e le alte cariche di Stato che hanno presenziato alla cerimonia. Tuttavia, non è passata inosservata l’assenza di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis alla cerimonia. Scopriamo insieme il motivo della loro mancata partecipazione.

Al funerale dell’ex leader di “Forza Italia” erano presenti numerosi personaggi televisivi e alte cariche di Stato, oltre ai cinque figli del Cavaliere e alla vedova Marta Fascina. All’interno del Duomo di Milano, abbiamo potuto vedere per esempio Maria De Filippi, Rita Della Chiesa, Gerry Scotti, Federica Panicucci e molti altri.

In ogni modo, a catturare l’attenzione delle persone è stata l’assenza di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ma qual è il motivo che si cela dietro la loro mancata partecipazione? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato l’opinionista del Grande Fratello Vip. Quest’ultima ha diffuso la spiegazione della mancata partecipazione al funerale di Silvio Berlusconi attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il conduttore di Avanti un altro e la sua ex compagna erano impegnati a registrare le nuove puntate della nuova edizione di Ciao Darwin. Le registrazioni non potevano essere saltate o posticipate ad un altra data. In ogni modo, i due ex coniugi si sono hanno comunque mostrato la loro vicinanza e il loro sostegno alla famiglia di Berlusconi in quanto hanno partecipato alla cerimonia attraverso il maxischermo.

Al funerale di Silvio Berlusconi, numerose sono state le persone che hanno dimostrato stima e vicinanza all’ex premier. Oltre ai suoi figli, la compagna Marta Fascina si è mostrata distrutta dal dolore per tutta la durata della cerimonia. Queste sono state le prime parole rilasciate dalla vedova: