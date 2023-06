È stata al suo capezzale fino all’ultimo insieme ai figli. Marta Fascina è l’ultima compagna di Silvio Berlusconi e non l’ha mai abbandonato nemmeno in questi ultimi periodo difficili. È stata lei che l’ha accompagnato qualche giorno fa così come fu lei a starle accanto durante l’ultimo ricovero.

La storia d’amore con il cavaliere è diventata di dominio pubblico nel 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Molto riservata, Marta non è mai stata d’intralcio nella vita professionale del cavaliere ma sicuramente è stata grande consigliera. Ha sempre rispettato il rapporto tra il compagno e i figli senza mai intromettersi.

Fonte: web

Della sua vita privata passata si conosce molto poco. Si sa che è nata a Melino di Porto Salvo, in Calabria, il 9 gennaio 1990, ha 33 anni. Si è laureata a Portici e la sua vita politica è iniziata nel 2018 quando viene candidata in Forza Italia al posto di Nunzia De Girolamo. Il primo incontro con Berlusconi è avvenuto nel 2013 quando lei frequentava la facoltà di Lettere e Filosofia alla Sapienza e gli scriveva lettere di ammirazione.

In seguito Marta si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare per il Milan quando il cavaliere ne era ancora presidente. Piano piano ha iniziato ad entrate a far parte della schiera più vicina a Berlusconi e quando è finita la relazione tra il cavaliere e Francesca Pascale, è scoccato l’amore tra i due.

Da quando la storia è diventata pubblica Marta non si è mai espressa in prima persona sulle vicende del compagno, sempre rispettosa dei ruoli. Nonostante – si dice – la preoccupazione dei figli di Silvio per un matrimonio che avrebbe potuto modificare gli accordi raggiunti dopo il divorzio da Veronica Lario, Silvio aveva promesso che l’avrebbe sposata e così è stato anche se non ufficialmente.

La cerimonia ha avuto luogo il 19 marzo dello scorso anno nella villa a Lesmo, in Brianza, alla presenza di tantissimi personaggi illustri.