Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: l’annuncio

Dopo le numerose voci circolate in queste ultime settimane, ormai non sembrano esserci più dubbi: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono più una coppia. I due hanno annunciato la fine del loro matrimonio in una lunga intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, in cui hanno spiegato anche i motivi che li hanno spinti a separarsi.

In un’intervista concessa al giornale ‘Vanity Fair’, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato di essersi separati. A rivelare i motivi che hanno spinto la coppia a prendere questa drastica decisione è stato il conduttore di Avanti un Altro che al noto giornale ha rivelato:

Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.

E, continuando, Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro. Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua.

Le parole di Paolo Bonolis sono state commentate da Sonia Bruganelli che ha cercato di spiegare i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Queste sono state le sue parole a riguardo: