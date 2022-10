Paolo Bonolis pronto a diventare nonno per la seconda volta

Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda lo scorso 8 ottobre. Qui il conduttore ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e parlano della sua vita privata, rivelando che si sta preparando a diventare nonno per la seconda volta.

In occasione della presentazione del suo nuovo libro nel salotto di Verissimo, Paolo Bonolis ha svelato retroscena molto importanti riguardo la sua vita privata. Il conduttore ha reso noto che presto diventerà nonno per la seconda volta, un’emozione grandissima che sta vivendo a 360 gradi.

Dopo queste parole, la padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto a Paolo come si sentisse nel vedere suo figlio diventare genitore.

È successa la stessa cosa dell’altra volta. Io sono contento. Lui è felicissimo come lo è stata felicissima Martina. È felicissima Candi. Di conseguenza contenti loro, lo siamo tutti. È una cosa bella. In me è più una gioia da felicità paterna che da nonno. Sì, sono nonno…

Nel corso della sua intervista nel salotto di Verissimo, Paolo Bonolis ha avuto anche modo di parlare del suo rapporto con la moglie Sonia Bruganelli. In particolar modo, il conduttore ha parlato di sua moglie nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Lo seguo come posso, nel senso che dura tanto tanto. Lei devo dire come sempre è molto brava e lucida. E soprattutto ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi e molto spesso li ha risolti, non se tiene un sorcio in bocca. Quindi questo per quel genere di trasmissioni lì è perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente cammina con serenità in quel territorio.