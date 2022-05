Paolo Bonolis si racconta in un’intervista: “Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede”

Senza alcuna ombra di dubbio, Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente il celebre conduttore ha aperto il suo cuore in occasone di un’intervista rilasciata a “Superguidatv” spiegando il motivo per cui è stata assente nella puntata finale del Grande Fratello Vip. Non solo. Lui stesso ha nominato Stefano De Martino come suo erede.

In occasione di un’intervista a “Superguidatv”, Paolo Bonolis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro. Non solo. Il conduttore ha svelato anche la ragione per cui non ha partecipato in qualità di ospite alla puntata finale del Grande Fratello Vip. In un secondo momento è aggiunto un accenno su chi potrà essere il suo futuro erede.

Da tempo si era parlato della possibile presenza di Paolo Bonolis nella finale del Grande Fratello Vip. Tuttavia, quest’idea non si è realizzata. Il motivo? A dichiararlo è stato lo stesso presentatore:



Avevo da fare. Non mi ci vedrei a condurre un reality. Sono molti bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde.

Per quanto riguarda la sua carriera, Bonolis ha dichiarato di volersi fermare in futuro e lasciare posto i televisione ai giovani. Queste le sue parole:



Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così “arrapato” da stare in video.

Dal momento in cui matererà la scelta di allontanarsi dalla luce dei riflettori, il conduttore di Avanti Un Altro ha anche dichiarato che Stefano De Martino potrebbe prendere il suo posto: