Stefano De Martino attaccato da un noto collega: “Lavora grazie a Belen”

Stefano De Martino attaccato da u noto collega nelle ultime ore dopo l’ennesimo gossip che lo vede protagonista insieme a Belen Rodriguez. Il noto conduttore sembra non aver pace soprattutto in queste ultime settimane in cui, il riavvicinamento alla sua ex compagna è sulla bocca di tutti.

Nei giorni scorsi ancora una volta sui social sono circolate delle nuove voci su una presunta discussione e quindi crisi tra i due volti noti del piccolo schermo. Il tutto infatti, sarebbe nato dopo la partecipazione di Belen ad una festa dove erano presenti amici e parenti.

Quest’ultima però non è stata accompagnata da Stefano scatenando così i dubbi e le incertezze su un’ipotetica crisi. La conduttrice e l’ex ballerino negli ultimi mesi hanno ritrovato un punto d’incontro tanto da decidere di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore.

L’assenza di Stefano all’interno della festa però, ha scatenato vari gossip intorno ad una presunta crisi. Nonostante questo però, di recente entrambi hanno deciso di ritagliarsi un momento di intimità facendo una meravigliosa e romantica gita sulla barca di De Martino.

A scatenarsi contro il conduttore nelle ultime ore sarebbe proprio un suo collega che, l’ha accusato di aver fatto successo proprio grazie a Belen. Vediamo insieme quali sono state le parole contro Stefano.

Stefano De Martino attaccato da un collega: “Lavora grazie a Belen”

Il conduttore di Rai 2 di recenti si è trovato sotto attacco da parte del collega Valerio Pino. Quest’ultimo in un’intervista al settimanale Nuovo di un anno e mezzo fa, aveva accusato il giovane Stefano di lavorare nel mondo della televisione solamente grazie a Belen.

Parola al vetriolo riemerse negli ultimi giorni a seguito di alcuni twitter verso l’ex ballerino di Amici. Fu proprio Valerio Pino ad affermare: “Come mai lui lavora in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”.

L’intervista di Valerio proseguì dichiarando: “Che cosa penso di lui? In realtà io non penso però gli faccio un applauso. Lui si è gestito molto bene, ha saputo gestire bene tutto. Sono sanamente invidioso di lui”.

“Grazie ad una serie di situazioni è riuscito anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, né in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare è arrivato dove è arrivato perché conosce le persone giuste”.

Infine, fu proprio l’ex ballerino collega di Stefano a concludere affermando: “Grazie anche all’accoppiata con Belen e ad un agente molto potente. Poi si è operato si è aggiustato, ha fatto cose che gli ah richiesto il sistema, è un burattino, ha fatto il figlio con Belen nel momento giusto”.