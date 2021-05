Sonia Bruganelli ammette, con Paolo Bonolis ci sono state delle crisi

Come in tutte le famiglie, anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto i loro alti e bassi. Le crisi matrimoniali non sono di certo mancate, il matrimonio va avanti ormai da diversi anni, ma ora, l’imprenditrice ha deciso di raccontare tutto a Francesca Fagnani.

Nella puntata di Belve in onda in seconda serata su Rai2, Sonia Bruganelli ha spiegato che di crisi da superare ce ne sono state tantissime. Ma racconta quella forse più problematica che coincide con la nascita della figlia.

La piccola è malata dalla nascita e non è stato facile superare il problema di Silvia. Sonia Bruganelli racconta:

Una crisi vera c’è stata quando è nata nostra figlia… Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Poi per una persona purtroppo o per fortuna abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia è quanto di più difficile da gestire, anche egoisticamente non sono stata in grado di farlo, ho dovuto abdicare per parecchio al mio ruolo di mamma con mia figlia Silvia.

In quel momento, però, il conduttore è riuscito a tenere insieme le redini della famiglia e a prendere la situazione in mano facendo anche un po’ da mamma.

C’è stato, a parte mia mamma, Paolo che ha preso in mano la situazione e si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva delle enormi difficoltà.

Sonia Bruganelli ha raccontato cosa vuol dire prendersi una pausa dal ruolo di mamma e affidare tutto al papà. Il crollo è dato da una situazione psicologica fragile:

“Vuol dire non farcela. Vuol dire svegliarsi una mattina in ospedale con una bambina appena nata che ti hanno portato via perché deve essere operata e dire: Oddio io non ce la faccio, cosa devo sperare? Sperare che succeda qualcosa per cui si ricominci tutto da capo non è proprio una cosa meravigliosa per una mamma, no?”.