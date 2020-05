Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio si scontra con Barbara D’Urso: “Tu non sei cattolica apostolica” A "Live Non è la D'Urso" Paolo Brosio inveisce contro Barbara D'Urso e dice: "Le preghierine non valgono! Tu non sei cattolica apostolica"

Durante una delle ultime puntate di “Live Non è la D’Urso” Paolo Brosio ha inveito contro Barbara D’Urso e Gianluigi Nuzzi dicendo: “Le preghierine non valgono!”.

Questo poiché il 18 maggio riapriranno le chiese, tuttavia le regole sullo svolgimento delle messe non sono ancora chiara.

Paolo Brosio, essendo molto cattolico è impazzito, alle parole di Barbara D’Urso, la quale affermava che bisogna essere pazienti e che non è necessario recarsi in chiesa poiché si può pregare anche in casa, va su tutte le furie.

Paolo Brosio allora controbatte: “Tu non sei cattolica apostolica. Non puoi mettere a paragone la preghierina fatta in casa con l’eucarestia. È una follia!” , interviene il giornalista Gianluigi Nuzzi che tenta di farlo ragionare, ma in vano, dato che Brosio continuava. “La preghierina non è paragonabile all’eucarestia, non diciamo assurdità. Va beh, parlate voi” conclude. Dopodiché, infuriato, ha indossato gli occhiali e si è messo a leggere chat sul suo telefono.

A quel punto, dato l’atteggiamento scortese di Paolo Brosio, Barbara D’Urso da buon padrona di casa dice: “Paolo, non ho mai paragonato l’eucarestia alla preghiera a casa, mai! Le chiese però dovevano stare chiuse perché la gente moriva. Io ti ospito volentieri, ma non è corretto che tu prenda il cellulare e dica parlate voi…“.

A quelle parole Paolo Brosio decide di replicare con molto astio e infuriato afferma: “Ho una mamma novantenne che sta male e mi preoccupo se vedo che mi manda messaggi”.

A seguito la conduttrice ha continuato il battibecco affermando: “Scusa ma come hai fatto a sapere del messaggio se non perché ti sei messo a guardare il telefono?!” e il giornalista sempre più indispettito ha continuato: “Vibra! Il telefonino vibra!”.

E a quel punto Gianluigi Nuzzi sottolinea la maleducazione di Paolo Brosio il quale, ormai chiaramente fuori controllo, ha esordito dicendo: “Maleducato lo dici a tua sorella!” e con queste ultime parole conclude il battibecco.