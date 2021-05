Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati: a dare l’annuncio è stata l’influencer in persona che, con un post su Instagram, ha ufficializzato la rottura. I due erano stati molto chiacchierati proprio per l’importante differenza di età.

Lei 22 anni e lui 64: alla loro relazione in molti non avevano creduto, più volte sono stati ospitati nei salotti di Barbara D’Urso dove la donna si è anche sottoposta alla macchina della verità. Sul suo canale Instagram la ragazza posta una Instagram Stories scrivendo:

Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa.