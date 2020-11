Solo venerdì Paolo Brosio ha fatto rientro nella casa del Grande Fratello Vip e già rischia la squalifica. Il nuovo concorrente ha bestemmiato.

Il suo arrivo nella casa ha già creato scalpore, solo dopo pochi minuti dal suo ingresso si è lasciato andare ad alcune pesanti affermazioni sul Coronavirus che non sono piaciute sul web.

“Bisogna dire che tante patologie… sì, magari c’aveva il Covid, ma non sarebbe stato letale se non avesse avuto un tumore in fase terminale. Perché scusa (rivolto a Stefania Orlando, nda) tutti i morti che ci sono stati prima del Covid improvvisamente spariscono e si muore solo di Covid? Ma non esiste! Non esiste… Cioè… neanche…”.

Infatti sui social è partita una lunga polemica e molti utenti lo hanno attaccato. E come se non bastasse, Paolo ha rivelato ai concorrenti del reality che il Grande Fratello Vip si allunga e non terminerà a dicembre come previsto ma durerà fino a febbraio.

I Vipponi non sono rimasti contenti di questa notizia, Elisabetta Gregoraci ad esempio ha detto che in tal caso abbandonerà il gioco perché vorrà trascorrere il Natale con suo figlio Nathan. Di questo ve ne abbiamo parlato qui

Ma in queste ultime ore è finito al centro della polemica per un motivo ben più grave. Il nuovo concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia. Il giornalista, come è già successo per Denis Dosio, potrebbe rischiare la squalifica.

Ecco il video incriminato, con le parole di Brosio:

Molti utenti chiedono l’espulsione di Paolo dal Grande Fratello Vip, tanti altri invece hanno fatto notare che la parola pronunciata in realtà non è una bestemmia. Cosa accadrà nella prossima puntata? Gli autori decideranno di squalificarlo?