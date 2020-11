Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Si torna a parlare della fidanzata di Paolo Brosio, la 22enne Maria Laura De Vitis. La ragazza è stata pizzicata a Milano, con un imprenditore il quale rilascia delle dichiarazioni piccanti. Novella 2000 vede in prima pagina la fidanzata di Brosio in compagnia di un altro uomo. La D’Urso nel suo programma mostra le foto di Maria Laura mentre rientra a casa accompagnata dall’imprenditore.

I due, sulla soglia della porta si salutano e si intravede un bacio. Immediato l’intervento della fidanzata di Brosio, che smentisce il tradimento: “Vorrei sapere chi ha dichiarato questo bacio, mi viene da ridere. Ho visto questo ragazzo due volte, a cena casa di amici, una delle quali mi ha accompagnato a casa. A Milano non ho la macchina. Finita lì. Non è la prima e l’ultima volta che un amico mi possa portare a casa. Non eravamo in zona rossa, è successo prima. Io da quando siamo in zona rossa mi sono chiusa in casa e rispetto le regole”.

Ma in trasmissione interviene anche l’imprenditore in questione, Diego, che è di tutt’altra idea: “L’ho conosciuta 20 giorni fa a casa di amici. Abbiamo iniziato a parlare. Mi ha detto che sta con Paolo Brosio e che sta iniziando a provare dei sentimenti per lui. Secondo me lui dovrebbe dedicarsi più a lei, invece di andare a fare scene nella Casa. Brosio, quello che trascuri perdi! Ci siamo baciati e ci siamo salutati affettuosamente davanti a casa. Poi Paolo è uscito dalla Casa, però ti dico la verità: voglio continuare questa cosa con lei”.

Dopo tali parole, gli animi si scaldano e la ragazza ha chiesto un confronto faccia a faccia: “Voglio sapere se questo ragazzo ha bevuto qualcosa prima dell’intervista. Sono scioccata. Negherò fino alla morte, voglio un confronto”. Una storia che si fa sempre più interessante anche con l’intervento di Soleil Sorge, la quale afferma con certezza la fedeltà della ragazza, ma accusa anche quest’ultimo di sfruttare la relazione con Brosio solo per la notorietà.

Per rafforzare il suo pensiero dice: “Questa è una ragazza che fa il giro di tutti gli agenti possibili e immaginabili e organizza servizi fotografici. Sei interessata alla visibilità. Il punto non è la paparazzata, ma le tue intenzioni”