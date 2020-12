Paolo Brosio preso in giro dalla baby fidanzata? Arriva un terzo uomo che mette le cose in chiaro

Questa storia è iniziata come una soap, e i risvolti che via via vengono fuori non sembrano che confermare questa prima impressione. Di cosa parliamo? Chiaramente della discussissima relazione tra Paolo Brosio e la sua baby–fidanzata. La situazione era già tendente al trash dal principio, ma ora, arrivano anche sotterfugi e prove schiaccianti. Ma cosa è venuto a galla stavolta? Sappiamo tutti della relazione che Paolo Brosio sta portando avanti con Maria Laura De Vitis, bellissima ragazza, ma anche molto più giovane di lui.

Ma la novità è il rumor di un possibile triangolo amoroso. Ed ecco che si presenta il terzo: Diego Granese, noto imprenditore di appena trent’anni, di origine milanese. Il suo nome è finito tra le pagine dei giornali di gossip per un’accusa in particolare, quella di star portando avanti una relazione segreta con la De Vitis. Ovviamente, la ragazza nega fermamente: “Non c’è mai stato nulla. Nemmeno un bacio”. L’imprenditore, invece, è dell’idea opposta, e vanta anche delle prove schiaccianti:

“Il bacio c’è stato e posso dimostrarlo, ho in mano la prova regina della mia verità”.

Per fare chiarezza su questo triangolo, Libero quotidiano ha deciso di intervistare Granese, che ha rilasciato dichiarazioni di un certo peso.

Infatti, secondo l’imprenditore, la De Vitis starebbe portando avanti la relazione con Brosio solo per avere visibilità in tv. Anche Mila Suarez è della stessa opinione, e avrebbe addirittura cercato di mettere Brosio in guardia dicendo: “Ti sta utilizzando per andare in televisione”. Ma Paolo è accecato dall’amore e non riesce a vedere malizia nella sua adorata fidanzatina. Nel frattempo, però, Granese, sta affinando il suo piano per smascherare le vere intenzioni della De Vitis.

Ed ecco come annuncia le sue intenzioni:

“Il mio avvocato – ve lo dico in anteprima – scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo. Quindi vorrei che questo audio – se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere – fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”.

L’imprenditore ci tiene a sottolineare che il suo scopo non è apparire in tv o sui giornali, ma che in realtà vuole solo farsi paladino della verità che, a quanto dice, risiede nelle sue prove. Non ci resta che vedere la reazione di Maria Laura De Vitis. È innegabile che lei stia guadagnando molta visibilità dalla storia con Brosio, ma è anche vero che ha sempre dichiarato di provare un forte trasporto per il giornalista.