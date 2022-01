Sulla morte di Paolo Calissano, le parole di Sara Ricci, sua collega nella soap Vivere, fanno riflettere. L’attrice italiana è stata intervistata nel programma Mediaset, Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin. L’attrice è arrabbiata, disperata e non riesce proprio a farsi una ragione di tutto il clamore mediatico che non fa bene al suo ricordo.

In occasione della tramissione Verissimo, queste sono state le parole dell’attrice italiana, affranta per la morte di Paolo Calissano:

Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti. Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze. Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei genitori.

Paolo Calissano e Sara Ricci si conoscevano da tempo, da quando erano stati colleghi nella soap opera televisiva Vivere, interpretando rispettivamente i ruoli di Bruno De Carolis e Adriana Gherardi. Tanto il tempo che hanno trascorso insieme.

Silvia Toffanin, nella prima puntata dell’anno nuovo della trasmissione, ha voluto l’attrice per omaggiare e ricordare Paolo Calissano, trovato improvvisamente senza vita nella sua casa. Sara Ricci lo ricorda con affetto, parlando di un dolore incredibile.

Paolo Calissano, le parole di Sara Ricci su depressione e fragilità, ma anche voglia di riscatto

Sara Ricci parla di depressione e fragilità, di una persona che però era pronta a tornare a vivere, a riscattarsi. Come il fratello dell’attore morto, anche la collega chiede giustizia, per capire cosa sia successo e chi gli abbia prescritto quei farmaci che lo hanno ucciso.

Tutti, anche la ex compagna, parlano di voglia di riscattarsi, di tornare a vivere, di tornare a lavorare. Per tutti era una persona fragile che però non si era arresa. Cosa è successo in quella casa? Perché ha preso tutti quei farmaci?