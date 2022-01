Nella mattinata di martedì 4 gennaio, nel programma televisivo ‘Storie Italiane’, condotto da Eleonora Daniele, si è parlato nuovamente della tragica morte dell’attore Paolo Calissano. L’inviata ha aggiornato nuovamente i telespettatori su ciò che sta accadendo in queste ore.

CREDIT: RAI, STORIE ITALIANE

Sono in corso tutte le indagini del caso per capire il motivo dietro il tragico decesso del noto artista di soli 54 anni. Sarà solo l’autopsia eseguita poco fa, a dare delle risposte concrete sul giallo della vicenda.

Paolo Calissano è stato trovato ormai senza vita nella sua abitazione che si trova nella zona Balduina, a Roma. La sua ex fidanzata Fabiana Parisi, ha fatto la drammatica scoperta.

La donna non avendo sue notizie dal giorno precedente, è andata a controllare. Tuttavia, una volta arrivata nella camera da letto, si è trovata davanti ad una triste realtà. L’attore era ormai morto.

Infatti è stato necessario l’intervento del medico legale, che ha constato il suo tragico decesso. Sul comodino ed anche su altri mobili, gli inquirenti hanno trovato diverse confezioni di medicine e psicofarmaci. Proprio per questo si ipotizza che la sua morte sia avvenuta per un mix letale di farmaci.

L’aggiornamento dell’inviata sulla morte di Paolo Calissano

La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, per il reato di omicidio colposo. Lo hanno fatto per poter procedere con l’autopsia e tutti gli esame del caso. Carla Lombardi, l’inviata di ‘Storie Italiane’, ha aggiornato tutti i telespettatori su ciò che sta accadendo in queste ore. La giornalista ha dichiarato:

Sono terminate le analisi autoptiche e sono state analizzate tutte le sostanze ritrovate all’interno dell’appartamento in cui viveva l’attore. L’esperto tossicologico dovrà adesso capire non solo la quantità assunta da Calissano, ma stabilire anche se ha assunto sostanze in contrasto tra loro, prescritte per patologie diverse. Inoltre, stanno anche analizzando il suo Iphone. Questo perché il suo ultimo accesso su Whastap risale alle 20.18 della sera che ha preceduto la sua scomparsa, dopodiché il silenzio.