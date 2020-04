Paolo Ciavarro ha dimenticato Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip? La siciliana Clizia Incorvaia sembra essere stata dimenticata da Paolo Ciavarro terminato il programma Grande Fratello Vip.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro è al centro del gossip in quanto si vocifera che il bel romano abbia già dimenticato Clizia Incorvaia una volta terminato il reality show Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip questa volta è stato indubbiamente diverso da tutte le altre. L’ultima edizione del reality show più spiato di Italia è stato infatti protagonista di una finale anticipata a causa della emergenza in cui ci troviamo ma anche di love story davvero intense. La storia d’amore più intrigante è stata quella nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina.

La coppia nata all’interno del reality si è sempre mostrata molto affiata tant’è che Clizia Incorvaia una volta uscita dal programma, aveva deciso di farsi un tatuaggio in onore di Paolo Ciavarro come dimostrazione dell’amore nei suoi confronti. Ma quindi, dato che entrambi hanno manifestato sentimenti veri ed autentici, può essere che Paolo Ciavarro abbia già dimenticato la bella siciliana uscito dal Grande Fratello Vip?

Il Gossip riportato dal settimanale Chi: “Non appena Paolo Ciavarro è tornato in possesso del suo amato smartphone, la telefonata a Clizia non è partita“. Il settimanale ha poi chiarito il motivo della mancata chiamata. é stato un disguido tecnico ad impedire al bel romano ti chiamare Clizia Incorvaia. Non c’è nessun ripensamento da parte di Paolo Ciavarro nei confronti della ex di Francesco Sarcina. Come testimonia la foto pubblicata da Paolo Ciavarro nel suo profilo instagram.

Grazie alla tecnologia infatti, i due piccioncini pur non potendosi vedere “de visu”, continuano a sentirsi, video chiamarsi nell’attesa di potersi stringere dal vivo. Clizia Incorvia ha scritto sul suo profilo social: “Aspettare, sognare, immaginare, bruciare nell’attesa non è solo bello, è prezioso e raro“. Indubbiamente il loro amore continua.