Paolo Fox si difende dalle previsioni sbagliate sul 2020: “Qualcuno è stato fortunato”

Ospite della prima puntata all’anno di Domenica In è stato presente Paolo Fox. L’astrologo, molto amato dagli italiani, è stato intervistato da Mara Venier che ha sottolineato che proprio lui, ha una bella responsabilità.

In particolare, per tutto il corso dell’anno, Paolo Fox è stato la base di molti meme social. Ovviamente, si fa dello spirito, ma visto com’è andato l’anno passato in molti hanno scherzato sulle sue previsioni.

A questo punto, l’ospite fisso della trasmissione mattutina di Rai 1 si difende e spiega che, in realtà, anche se per pochi eletti lo scorso anno è stato piuttosto fortunato:

“Il 2020 è stato un brutto anno, ma non per tutti. Io avevo previsto situazioni favorevoli per il Capricorno e la Vergine: tra i primi classificati a Sanremo ci sono persone della Vergine, così come tra gli imprenditori che più si sono arricchiti nel corso dell’anno. L’oroscopo non si basa sulla vicenda personale, ma delinea il quadro generale. Avevo previsto un anno non facile per Cancro, Bilancia e Ariete”

Ma se questo 2020 è ormai andato un po’ così, cosa ne sarà del 2021? Anche qui, l’astrologo ha azzardo delle ipotesi piuttosto ottimiste. Soprattuto per la giornalista Rai Giovanna Bottero che presente in studio ha spiegato di essere del segno dei Gemelli.

“Come quelli del suo segno, è una persona molto curiosa, dalla scrittura e la parola facile. Avrà un buon anno, con Giove e Saturno a favore”.

Previsioni ben precise anche per il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto, l’uomo, dell’Ariete: “Ha la Luna in Acquario, significa un mix di passione e libertà”.

Ancora, presente in studio, Don Antonio Mazzi, lui invece è nato sotto il segno del Sagittario: “Un segno altruista, volenteroso. Non dimentichiamo che anche Papa Francesco è Sagittario. Don Mazzi, d’altronde, cerca sempre di far del bene agli altri”.