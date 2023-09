Paolo Masella viene smascherato al GF: la clamorosa gaffe

Il giorno 11 settembre 2023 la nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato sul piccolo schermo. Quest’anno, tra i protagonisti più chiacchierate e discussi troviamo Paolo Masella il quale è già finito al centro di numerose polemiche. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante sia iniziata solamente da qualche giorno, la nuova edizione del Grande Fratello è diventata già oggetto di numerose chiacchiere sui social. Tra i concorrenti di questa nuova stagione del programma condotto da Alfonso Signorini troviamo Paolo Masella il quale ha 25 anni, è di Roma ed esercita la professione di macellaio.

Il 25enne è entrato nella casa più spiata d’Italia affermando di non essere mai stato un fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Pertanto, lui stesso sostiene di non aver mai visto una puntata del programma. Tuttavia, nel corso di una conversazione con Rosy Chin, il macellaio sembra di aver dimostrato il contrario.

Pertanto, lui stesso ha ammesso di conoscere dettagliatamente le strategie e le dinamiche del gioco. Alla luce di questo, numerosi sono stati i telespettatori che hanno sollevato dure polemiche contro il concorrente. Per esempio, un utente ha espresso il suo disaccordo sui social con queste parole:

Scusatemi ma fino all’altro ieri il macellaio non aveva detto di non avere i social e soprattutto di non aver MAI visto una puntata del Grande Fratello??? Va bene che non c’ho mai creduto, ma manco a prenderci per il cu*o così.

Inutile dire che il video in cui Paolo Masella si rende protagonista di tali dichiarazioni è diventato virale sui social nel giro di pochissime ore. Non è tutto. Dopo il successo della prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, il concorrente aveva già fatto discutere i telespettatori per aver parlato in modo poco carino di Napoli.