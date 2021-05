Paolo Ruffini, la denuncia dell’ex fidanzata: “Ecco come mi ha ridotta”

Lucia Cossu, 22enne, ha denunciato il comico toscano per lesioni

Sono questi giorni di tensione per Paolo Ruffini. Il comico toscano, infatti, si sta ritrovano al centro di un polverone in seguito alla denuncia fatta dalla sua ex fidanzata. Lucia Cossu, di anni 22, ha infatti sporto denuncia contro il noto conduttore e regista toscano con l’accusa di averle provocato delle lesioni. Ecco quali sono state le parole della 22enne.

Ci sarebbe stata una violenta lite alla base delle lesioni provocate dal conduttore Paolo Ruffini all’ex fidanzata. Ciò è quanto dichiarato da Lucia Cossu, giovane 22enne ed ex fidanzata del comico toscano. Qualche settimana fa, infatti, l’ex fidanzata del noto conduttore aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram degli scatti che la ritraevano su una barella al pronto soccorso.

Oltre a ciò, alle immagini condivise la giovane aveva scritto delle parole molti forti:

Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna […] non mettete mai le mani addosso a una donna.

Qualche giorno dopo la rivelazione della notizia, Lucia Cossu ha condiviso sulla sua pagina social la copertina del settimanale ‘Nuovo TV’. Il famoso giornale ha riportato la notizia della 22enne scatenando una serie di polemiche rivolte al comico e conduttore Paolo Ruffini.

Paolo Ruffini, dopo la notizia sui social, la denuncia alle forze dell’ordine

La notizia ha suscitato molto scalpore tanto da essere ripresa dalle testate giornalistiche più importanti. Sono stati molti, infatti, i giornali che hanno dato spazio alla vicenda in cui è stato coinvolto Paolo Ruffini. Tra i tanti titoli che si sono occupati dell’episodio possiamo leggere quello de ‘Il Giornale’ che ha così scritto:

Prima le accuse sui social network, poi la denuncia vera alle forze dell’ordine. Lucia Cossu, 22 anni, ha denunciato l’attore comico dopo una violenta lite in cui lei dice di essere stata picchiata.

Dunque dopo le accuse sul web, Paolo Ruffini è stato denunciato dall’ex fidanzata alle forze dell’ordine. Il comico toscano dovrà risponde di lesioni rivolte all’ex compagna.