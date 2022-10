Pasquale Laricchia è diventato molto noto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Era la terza edizione del programma nel 2003 e il personal trainer pugliese entrò in casa insieme alla fidanzata americana Vittoria Pennington.

Pasquale fu uno dei concorrenti più amati di quella edizione del reality. Si fece conoscere soprattutto per la sua simpatia. Fatto sta che all’epoca quella partecipazione rappresentò un trampolino di lancio per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Fonte: web

Infatti alcuni mesi dopo l’uscita dalla casa presentò un programma su Italia 1 chiamato “On the road”, una sorta di via di mezzo tra un documentario e un reality ambientato interamente negli Stati Uniti.

Diventò inoltre ospite fisso di Buona Domenica e partecipò diverse volte anche al Maurizio Costanzo Show. Nel 2008 è tornato in un reality, La Talpa. Dopo questa esperienza Pasquale ha deciso di entrare nel mondo della musica come dj e producer fondando l’etichetta jkrecord72.

A gennaio 2020 abbiamo avuto modo di rivederlo in televisione partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello ma entrando questa volta in versione vip. Dopo quella partecipazione Pasquale si è un po’ allontanato dal mondo televisivo.

Cosa fa oggi? Oggi continua a condurre una trasmissione radiofonica su Radio Studio Più dal titolo “J SO FORT” in onda tutti i week end dal 2011.

La musica d’altronde è sempre stata una sua passione. “Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!” – ha svelato.

Sul lato sentimentale invece la storia con Vittoria Pennington è naufragata anni fa. Una storia terminata nel peggiore dei modi visto che la donna lo ha accusato varie volte di maltrattamenti. Accuse sempre smentite dallo stesso Pasquale. Oggi a quanto pare Pasquale è impegnato sentimentalmente con una donna la cui identità resta un mistero.