Patrizia De Blanck ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Ma la contessa anche fuori dalle mura di Cinecittà non fa mancare occasione per far rumore. Ieri in studio mentre Alfonso Signorini stava cercando di capire le vecchie ruggini che ci sono state tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, ecco che la De Blanck ha voluto prendere la parola e dire la sua sganciando una vera e propria bomba.

“Eccomi e voglio dire la mia. Quello che penso è che è tutto penoso. A lei interessava Flavio e tutto quanto. Siccome Flavio non se l’è filata per nulla, allora lei tira fuori tutte queste cose. Senti adesso dico a te Elisabetta, me l’ha detto pure Flavio. Mi ha detto che lei ci provava e lui non se la filava per niente” – ha confessato Patrizia De Blanck.

In collegamento dalla casa le dirette interessate hanno ascoltato tutto e Giulia Salemi dopo l’imbarazzo iniziale ha risposto:

“Non c’è mai stato nulla con Flavio, che è un amico e lui lo sa bene. Ero in vacanza con amici e siamo stati nei suoi locali e questo è tutto. Quello che dice Patrizia non è vero, fine. Io sono molto tranquilla con me stessa”.

Ma non è finita qui perché al ritorno dalla pubblicità Patrizia ha continuato nella sua versione attaccando questa volta Myriam Catania, che invece aveva cercato di difendere Giulia.

“Non dire che l’ho fatta passare per una pu****a. Stai zitta e vergognati, cre***a, sce*a. Come ti permetti?! Zitta e non dire queste cavolate” – anzando visibilmente i toni

Insomma oltre a Pierpaolo Pretelli che è motivo di astio tra le due visto che la Gregoraci ha iniziato ad essere gelosa da quando è entrata in casa Giulia accusando l’ex velino di guardarla un pò troppo, si è scoperto che tra le due ci sono vecchie ruggini. Ruggini risalenti alla scorsa estate quando entrambe erano in Sardegna in vacanza.