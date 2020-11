Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di emozioni e confessioni. Ancora una volta i protagonisti di questa storia sono Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. I due, prima di salutarsi, parlano un po’ del loro percorso.

Ma non solo dentro la casa di Cinecittà, ma anche su cosa succederà una volta fuori. Sappiamo tutti che Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip prima della data di chiusura ufficiale.

Questo perché, da mamma, ha delle esigenze e vuole tornare dal piccolo Nathan Falco che in questo momento è a Dubai con il papà Flavio Briatore.

Pierpaolo Pretelli, dunque, prima di salutare la sua spasimante, ha deciso di farle una domanda molto delicata. Cosa dirai a Nathan Falco di me? Il bambino è abbastanza grande e avrà visto il percorso della mamma all’interno della casa.

A questa domanda a bruciapelo, Elisabetta Gregoraci ha trovato una risposta molto particolare. E spiega:

Gli dirò che è un amico speciale del Grande Fratello, con cui mamma ha fatto quest’avventura insieme. Mamma parlava molto di più con lui, rispetto a tanti altri. Non lo so. È grande. Non so se il papà gli abbia fatto vedere e quanto abbia visto. Qualcosa avrà visto. Se n’è parlato tanto di noi, anche se non è mai successo niente. Lui si è messo su Instagram un mese prima che entrassi qua dentro, anche se io ero contraria. Ci saranno di sicuro le pagine dei Gregorelli. Quando esco, le vado a vedere.