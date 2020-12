Era un po’ l’animo della casa, ma anche Patrizia De Blanck ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip. Fuori dalla casa di Cinecittà, la nobildonna è venuta a conoscenza di alcune voci girate sul suo conto.

Tutti ricorderanno che anche gli inquilini della casa hanno espresso alcune critiche in merito all’igiene della Contessa. Anche Serena Grandi, fuori dalla casa, ha confermato che la donna non è particolarmente attenta a queste cose.

Intervistata da Alessio Poeta, la donna ha fatto chiarezza. Patrizia De Blanck è consapevole di quanto si è detto, anche nei salotti di Barbara D’Urso in merito ad un titolo nobile fasullo che lei porta da anni.

So che hanno parlato di me certo. Sto sfogliando la blacklist che mia figlia ha aggiornato quotidianamente. Tutte le blatte che hanno messo in discussione le mie origini e la mia famiglia, le rivedrò nelle sedi opportune.

In merito all’igiene, la Contessa ha dato la sua spiegazione. Confermando quindi la provenienza di cattivi odori dalla cameretta privata che il Grande Fratello Vip le ha riservato ha spiegato la questione esattamente così.

Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e rettifico’. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy.

Ma la Contessa ha fatto parlare di sé anche per quel filmato andato in onda in diretta da Barbara D’Urso in cui lei ha mostrato tutte le sue nudità. È vero uno sbaglio, ma che le è costato caro.