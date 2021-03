Patrizia De Blanck durante un’ospitata da Bonolis perde un dente

Patrizia De Blanck, ormai si sa, è sempre al centro dell’attenzione. La contessa, stavolta, ha fatto parlare di sé nel corso di Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis. Il quiz televisivo ha riaperto i battenti e una delle ultime puntate registrate vanta ospiti richiestissimi: alcuni degli ex gieffini di quest’anno. Tra questi, la contessa del popolo, che è riuscita a rendersi ancora protagonista.

Patrizia è rimasta coinvolta in una esilarante gag che si è protratta per tutto il corso della puntata, che ancora non è stata mandata in onda. Certo questo è un momento di grande popolarità per gli ex gieffini, che sono ospiti nei più vari programmi del piccolo schermo. La contessa Patrizia De Blanck, approdata ad Avanti un Altro, si è ritrovata sotto i riflettori suo malgrado. La donna ha perso un dente durante la registrazione del programma.

Questa indiscrezione è stata resa nota niente meno che da Gabriele Parpiglia. Il giornalista di gossip ha svelato quello che è successo ad Avanti un Altro su Giornalettismo. La contessa era in trasmissione insieme ad altri ex gieffini, compresi Giacomo Urtis e Francesco Oppini. Una volta in studio, pare che Patrizia abbia accidentalmente perso un dente.

Non si tratta si un dente finto, ma del suo dente che pare si fosse rotto appena pochi minuti prima, dietro le quinte. La De Blanck, quindi, l’avrebbe perso inaspettatamente davanti alle cineprese.

Patrizia De Blanck protagonista di una gag

Ovviamente questo non è sfuggito a Paolo Bonolis, che subito ha messo su una gag comica intorno all’accaduto, tirandone fuori una scena da sbellicarsi dal ridere.

Bonolis, infatti, avrebbe tirato in ballo anche gli altri gieffini e il dente caduto è diventato colonna portante di tutta la puntata. Questo appuntamento del quiz televisivo si preannuncia decisamente divertente. La puntata sarà trasmessa il 28 marzo e noi non aspettiamo altro che vederla.