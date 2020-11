Patrizia De Blanck continua a far parlare di sè nella casa del Grande Fratello Vip. La contessa è accusata dagli altri coinquilini di lavarsi poco. Ora viene alla luce un nuovo particolare imbarazzante nei suoi confronti. Secondo Fulvio Abbate infatti la contessa sembra che non indossi la biancheria intima.

“Non indossa la biancheria intima. Ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna” – ha spiegato l’intellettuale ed ex coinquilino, ospite di Pomeriggio 5 in collegamento con Barbara D’Urso. “Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti, è un fatto culturale” – ha cercato di giustificare Abbate. Intanto i malumori degli altri coinquilini che accusano Patrizia di puzzare e non lavarsi sufficienza proseguono.

“Sono eccessivi, la sua è una stanza senza presa d’aria…” – ammette l’amico intellettuale. Gli altri coinquilini però la definiscono “stanza babilonese”, per i cattivi odori che fuoriescono: “Appena entri è micidiale”.

Patrizia De Blanck “sgancia” e il video fa il giro della rete

Intanto i social qualche sera fa sono andati letteralmente in visibilio per una gaffe fatta proprio da Patrizia De Blanck. La contessa pare sarebbe stata vittima di una certa “turbolenza” che è stata avvertita anche da Selvaggia Roma, che era nei paraggi.

Prima di andare a dormire, la contessa ha dato la buonanotte ma nel frattempo dal suo microfono sono giunti suoni strani e facilmente fraintendibili. Selvaggia invece sembra aver inteso benissimo, dato che è immediatamente scoppiata a ridere.

Poi, la contessa, con nonchalance, come se nulla fosse, ha aperto la porta blu ed è entrata nella sua stanza, lasciando Selvaggia che non riusciva a capacitarsi: prima è scoppiata a ridere e poi si è letteralmente stesa sulla sedia morendo dalle risate. Cose che possono capitare ci mancherebbe altro, ma il video del presunto peto della contessa ha fatto immediatamente il giro della rete diventando virale in poche ore. Un piccolo incidente che fa parte del gioco, dato che prevede una diretta 24 ore al giorno.