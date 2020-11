Selvaggia Roma è entrata nella casa per mettere un pò di pepe nella storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e bisogna dire che ci sta riuscendo alla grande. Ieri sera si è messa a parlare con Dayane Mello e inevitabilmente il discorso è caduto sulla Gregoraci. Selvaggia non ha usato proprio belle parole nei suoi confronti.

Fonte: Mediaset

“Io la trovo costruitissima, falsa. Per me lei non è naturale e schietta. Ma se lei non fosse stata con Briatore? Ci pensavo ieri. Cosa avrebbe fatto. Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica – ha detto a Dayane.

E poi ancora Selvaggia Roma ha detto:

“Vorrei capire i suoi percorsi. Diciamo che è una domanda a cui non trovo una risposta. Io non so bene i suoi percorsi, però mi chiedo da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui. Per dirti che io non la conosco nemmeno. Ho visto un programma dove si allenava e doveva ballare, lavorava con un mio carissimo amico che conosco da 20 anni. Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?” – ha continuato.

Dayane dal canto suo si è limitata a dire che da quando si frequenta con Pierpaolo il ragazzo è cambiato in peggio. “Lei si sente supportata e fa questo percorso qui. Pierpaolo purtroppo per colpa sua non calcola più nessuno nella casa, ormai è solo amico di Andrea ed Enock. Si attaccano tutti a lei perché in puntata è sempre presente con questa storia che non c’è” – ha risposto la modella brasiliana.

Fonte: Mediaset

Selvaggia dopo aver ascoltato la coinquilina le si avvicina e la abbraccia “sei una bella persona forte, si sente da come racconti le cose” per poi aggiungere “sei una grande mamma”. Le due concorrenti poi rientrano in Casa continuando a parlare fitto, sembra che dopo la discussa entrata che l’ha messa in pochi giorni contro la maggior parte del gruppo Selvaggia possa contare sul supporto della modella brasiliana.