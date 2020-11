Dal Cucurio, Alfonso Signorini entra nella Casa per parlare con gli inquilini

Alfonso Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip per dare conforto e sostegno ai suoi vipponi. Quella che si sta per chiudere è una settimana parecchio complicata per i partecipanti del reality show di Canale 5. Difatti, Alfonso Signorini ha annunciato che la trasmissione andrà avanti fino all’8 febbraio.

Alfonso Signorini coglie di sorpresa i vipponi

Una notizia, comprensibilmente, in grado di rattristare e destabilizzare gli inquilini. La lontananza degli affetti più cari si fa sentire. Per tale motivo, il presentatore ha effettuato a sorpresa il proprio ingresso nella Casa più spiata dagli italiani.

Un’iniezione di leggerezza

Il bellissimo pensiero avuto da Alfonso Signorini ha dato la carica ai concorrenti. Dal Cucurio il giornalista ha parlato con loro, esaltando i punti di forza e i tratti caratteristici di ciascuno e mettendoli al corrente dello straordinario successo che il programma sta riscuotendo.

In un momento così triste, la leggerezza da loro dispensata è un toccasana. L’affetto dimostrato anche dal popolo dei social è impossibile da trascurare, perciò i dirigenti di Cologno Monzese hanno allungato la durata, rispetto ai piani inizialmente concordati.

L’invito a Elisabetta Gregoraci

La più convinta nell’abbandonare il gioco sembra essere Elisabetta Gregoraci, fortemente decisa a passare le prossime festività natalizie insieme a Nathan Falco, il figlio avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Rivolgendosi proprio a lei, Alfonso Signorini le ha fatto sapere che tutti desiderano la sua permanenza, dal figlio a Flavio.

Alfonso Signorini preannuncia cambiamenti

Particolarmente toccati dall’annuncio lo sono poi stati Francesco Oppini ed Enock Barwuah, nostalgici delle fidanzate e particolarmente provati dalle intense settimane affrontate. Una volta espressa la suo personale opinione su ciascun concorrente, Alfonso ha brindato con gli inquilini, lasciandosi cogliere anche da un velo di emozione. Infine, ha rivelato l’ingresso di nuovi personaggi e un possibile cambiamento per quanto riguarda il giorno di messa in onda delle puntate.