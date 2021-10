Patrizia De Blanck incidente in casa: come sta

Patrizia De Blanck è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La contessa ha ammesso che qualche giorno prima ha avuto un piccolo incidente domestico che gli sta causando qualche malanno fisico. Infatti Patrizia ha avuto difficoltà a sedersi con disinvoltura su una delle poltrone presenti in studio. Non è chiaro cosa sia successo, probabile sia scivolata accusando ora dei problemi di deambulazione.

Fonte: Rai

Per fortuna nulla di grave e Patrizia ha saputo cambiare argomento in studio con la sua solita simpatia.

“L’altro giorno sono caduta in casa, ho preso una bella botta come al solito!” – ha detto prima di proseguire con l’intervista in cui ha affrontato tantissimi argomenti.

Uno su tutti l’amicizia che la legava a Marina Ripa di Meana. “Ci conoscemmo a Villa Borghese, lei aveva la passione per la nobiltà. Penso spesso a lei, che sotto Natale, prima di morire, mi regalò un cappottino di cashmere per il mio cane. Lei aveva questi pensieri perché ci univa molto l’amore per i cani” – ha detto.

“Io e lei litigammo per le pellicce. Lei mi vide in un ristorante mentre ne indossavo una e cercò di strapparmela. Io non ci vidi più e le diedi un calcio in c*lo e un pugno sotto il mento. Siamo state qualche anno in lite, poi abbiamo fatto pace” – ha raccontato.

Sempre sull’amicizia con Marina la contessa ha detto: “Non capisco perché non mi abbia detto che stava per morire. Io passavo ore a consolarla, ma non mi ha confessato niente. Avrei dovuto capire che c’era qualcosa quando ha iniziato a portare il capello corto” – ha ammesso.

Un punto interrogativo ancora aperto per lei: “Questa è una parte della mia vita che rimane con un punto interrogativo. Quando la incontrerò fra un po’ dall’altra parte, glielo chiederò e le dirò che, anche se era una ragazzaccia, le ho voluto tanto bene” – ha concluso.