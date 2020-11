Patrizia De Blanck per la prima volta alle nomination. La nobildonna non ha preso la notizia di buon grado

Patrizia De Blanck è incappata nella sua prima nomination in questo percorso al GF Vip. Come era prevedibile, la nobildonna non ha preso la notizia di buon grado. Infatti Patrizia, si è subito messa all’opera per scoprire chi, tra le sue coinquiline, abbia votato per mandarla al televoto.

FONTE CASA GF VIP

Subito i tre nomi sono venuti fuori: a nominare la contessa sono state Adua Del Vesco, Giulia Salemi e Stefania Orlando. Anche in questo caso Patrizia ha dato liberi sfogo al suo caratteraccio, scaricando tutta la sua ira su Adua e Giulia. In particolare, la Contessa sembra non aver gradito il fatto che Giulia Salemi, appena entrata, abbia subito deciso di fare il suo nome.

Ecco le parole che la contessa ha rivolto alla nuova arrivata:

“La prima che arriva, dopo due mesi che io sono qua, mi nomina. Vattene, stai lontana da me, lontanissima. Dopo due mesi che io sto qua dentro, mi nomina lei. Allontanati da me tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio neanche sentire come ti chiami! Neanche sapere chi sei, vattene! Non parlare con me… Non me ne frega niente!”.

FONTE CASA GF VIP

Era invece già noto il cattivo sangue che corre tra la contessa e Adua, che non perdono mai occasione per battibeccare. Adua, infatti, era già stata ampiamente criticata dalla De Blanck in più di un’occasione, e ovviamente anche in questo caso Patrizia non ha mancato di rimarcare la sua antipatia.

FONTE CASA GF VIP

Subito dopo la nomination, infatti, la De Blanck, palesemente stizzita, si è rifiutata di prendere degli oggetti che la Del Vesco le stava porgendo.

Anzi, per di più Patrizia ha urlato: “Io da quelle mani non voglio niente!”, causando il disappunto dell’attrice che in tutta risposta ha esclamato: “Ti rendi conto che devi essere sempre offensiva?”.

Patrizia De Blanck grazia Stefania Orlando

Quella che invece sembra essersi salvata dall’ira della contessa è Stefania Orlando che, per rispetto, a subito confidato alla contessa di aver fatto il suo nome. In questo caso Patrizia non si è minimamente scomposta, anzi, si è ritirata nelle sue stanze dopo aver rassicurato la coinquilina e averle detto di non preoccuparsi affatto.