Patrizia De Blanck l’abbiamo vista di recente al Grande Fratello Vip dove si è contraddistinta come sempre per la sua simpatia. Donna di gran classe, nel corso della sua vita ha avuto diversi amori famosi. Uno di questi è stato con Franco Califano. Ed è proprio di Franco Califano che la contessa ha voluto parlare in un’intervista al settimanale Oggi svelando i retroscena bollenti di quella storia d’amore. “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore” – ha detto Patrizia De Blanck, parlando del cantautore scomparso nel 2013.

Fonte: Google

“Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo” – ha confessato.

Patrizia De Blanck poi parla della prima volta delle lettere che il califfo le scriveva svelandone il contenuto che a volte si spingeva anche oltre ad una cordiale conversazione.

Fonte: Google

“Ti immagino n**a come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te…È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco” – recita una delle lettere a testimonianza della passione c’era tra i due.

Ma alla fine la loro storia naufragò perché lui rifiutava sempre di raggiungerla a Montecarlo e perché continuava a fumare a letto. Ma tra loro rimase un forte legame. E aggiunge: “Ebbi altri amori, ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Come a dire che, dopo avere avuto un amante come lui… tutto il resto è noia” – ha confessato.

Fonte: Google

E questo non è stato il solo amore celebre della contessa. Tempo fa confessò anche un flirt con Alberto Sordi: “Mi accompagnò in camera e in corridoio mi saltò quasi addosso. Non mi aspettavo un approccio così irruento… Aveva un modo di baciare molto passionale” – confessò.