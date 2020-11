Che il Grande Fratello non stia simpatico a Striscia la Notizia era appurato visto che il programma di Antonio Ricci non fa mancare occasione per scherzare e attaccare il reality condotto ora da Alfonso Signorini. E ogni tanto Striscia ne approfitta per scherzare anche sui protagonisti che sono all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa volta è toccato alla contessa Patrizia De Blanck.

La contessa è stata la protagonista della rubrica Fatti e Rifatti dedicata ai ritocchini, o presunti tali, dei vip. Si parte con una carrellata di immagini molto imbarazzanti per la De Blanck, soprattutto durante la sua esperienza di qualche anno fa all’Isola dei Famosi. Poi si passa ai giorni d’oggi con estratti della sua partecipazione al Gf Vip.

Alla fine arriva il verdetto dello scanner-test: punturine al viso il verdetto. “E se continua a ringiovanire, tra qualche anno…” – la frecciatina finale del programma. Intanto nella casa del Grande Fratello la contessa è stata ancora una volta presa di mira per il fatto di lavarsi poco. Ad appesantire ancora di più la dose le condizioni in cui versa la sua stanza.

Infatti, Stefania Orlando e Andrea Zelletta, sono stati davvero categorici nel commentare lo stato in cui si trovava la stanza della contessa: “Mamma che canile, brutta proprio! Mamma mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva“. Stefania sottolinea poi come il maleodore presente nella stanza di Patrizia De Blanck peggiori di giorno in giorno ma cerca di giustificarla alludendo a possibili problemi di ristagno.

Invece Zelletta non sembra concedergli giustificazioni: “Non è un problema di ristagno, è tutt’altro”. In qualche modo quindi i concorrenti stanno confermando quanto detto qualche settimana fa da Maria Teresa Ruta che confidò proprio alla Orlando che Patrizia si lavava poco e quindi maleodorava.