Patrizia Pellegrino, per la prima volta, ha posato per un servizio fotografico in compagnia della figlia Arianna. La ragazza di 22 anni ha una malattia rara ed è nata dalla relazione dell’attrice con Pietro Antisari Vittori, ormai giunta al termine.

Gli scatti hanno l’obiettivo di raccontare ai genitori cosa vuol dire crescere un figlio con un handicap, un modo di star vicino a tutte le persone che si trovano nella stessa situazione. Cosa vuol dire crescere u figlio con queste problematiche?

Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è.

E sulla falsa scia di quello successo con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Patrizia Pellegrino fa un appello ad Alfonso Signorini. Anche lei vorrebbe entrare nella casa di Cinecittà proprio in compagnia di Arianna.

Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”

E proprio in questo momento il cast del Grande Fratello VIP 6 si sta formando. Dopo il due di picche di Gabriel Garko nella casa potrebbero entrare Loredana Lecciso, ma anche Raffaella Fico che ha già partecipato al Grande Fratello NIP.

Occhi puntati anche su Gaia Zorzi, la sorella del vincitore di questa edizione che però non sarebbe interessata a far televisione. In pole position anche Barbara Bouchet, Arisa e Sandra Milo. Insomma, a settembre 2021 ce ne saranno già delle belle.