Patrizia Pellegrino è appena entrata nella casa del Grande Fratello VIP, ma sta già facendo molto discutere. L’attrice è sicuramente esuberante ed ha un carattere eccentrico, a volte può sentare inopportuna.

La donna è intervenuta per placare una lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. La giovane influencer si è arrabbiata perché sul ferretto arricciacapelli ha trovato delle extension della coinquilina.

Soleil Sorge, come spesso fa, se ne è uscita con un’affermazione piuttosto infelice: “Basta, smettila di parlarmi, stai solo rosicando. Capisco la menopausa ma stai calma zia!“

Patrizia Pellegrino ha quindi provato a calmarle ma non c’è stato nulla da fare, Soleil Sorge ha continuato:

In una casa dove tutta la gente urla, evita proprio, evita perché non sei lucida. Torna a riposare perché non stai tanto bene. Miriana per favore, non mi parlare più. Ho chiesto a tutti di chi fossero, mi hanno detto che erano le tue extension e ti ho chiamata ‘Mirianaa’, ora in una casa dove tutti alzano la voce mi devi venire a rompere? Non mi parlare non ti sopporto più! Che cosa vuoi? Basta!”.