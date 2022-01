Patrizia Pellegrino ha spiegato perché non ha fatto alcuna rivolta al Grande Fratello VIP come preannunciato

Il Grande Fratello VIP quest’anno sta prendendo una piega piuttosto particolare, Katia Ricciarelli e il suo gruppo stanno sicuramente provocando il malcontento del pubblico. Le frasi dette dalla cantante lirica avevano provocato la rabbia di Patrizia Pellegrino e Clarissa Selassié.

Katia Ricciarelli, in particolare, avrebbe pronunciato delle frasi razziste nei confronti di Lucia Selassié, le affermazioni non sono passate inosservate tanto che Patrizia Pellegrino e la sorella minore delle principesse avevano promesso una rivolta in studio se Alfonso Signorini non l’avesse squalificata.

La squalifica non è avvenuta, ma il conduttore è entrato nella casa per rimproverare i concorrenti che hanno fornito le loro scuse. Patrizia Pellegrino ha così spiegato come mai non è avvenuta quella famosa rivolta:

Quello che abbiamo visto non è stato bello. In ogni caso io spero per davvero che il tuo discorso abbia cambiato gli animi. Perché a me è arrivata una rabbia generale da parte di tutta l’Italia. Tante famiglie, donne, ragazze e ragazzi mi hanno detto ‘Patrizia ti prego devi dire che noi non ce la facciamo più a vedere una persona così negativa, che lancia messaggi così sbagliati che arrivano nelle nostre famiglie’. Quindi a nome di tutti loro io dico grazie a te che sei riuscito con la tua parola così buona e giusta a calmare la situazione.

Anche Clarissa Selassié si è accodata alle parole dell’ex coinquilina: