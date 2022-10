GF Vip, Alfonso Signorini prende una drastica decisione dopo il caso di Marco Bellavia

Senza ombra di dubbio il caso di Marco Bellavia ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Sono molti coloro che ancora oggi si scagliano contro i concorrenti del GF Vip per il comportamento che hanno adottato nei confronti dell’ex gieffino. In seguito a quanto accaduto, pare che il padrone di casa Alfonso Signorini sia pronto a prendere una drastica decisione contro i Vipponi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La vicenda che ha visto coinvolto Marco Bellavia all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua ancora a far discutere. Ogni giorno emergono a riguardo nuove indiscrezioni. Tra le tante, pare che Alfonso Signorini sia talmente arrabbiato con i concorrenti che sarebbe pronto a prendere contro di loro una drastica decisione.

GF Vip, Alfonso Signorini pronto a ridurre i cachet dei concorrenti? L’indiscrezione

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi, un’altra drastica conseguenza potrebbe ricadere sui concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Pare infatti che il padrone di casa sia pronto a dimezzare il cachet di alcuni concorrenti. Ad esclusione di Luca Salatino, , George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, i compensi settimanali di alcuni Vipponi potrebbero essere ridotti.

Stando alle indiscrezioni, pare che il cachet di Wilma Goich e Pamela Prati, che percepiscono in media un compenso pari a 10mila euro a settimana, dovrebbe essere ridotto a 7mila euro. Coloro invece che intascano un cachet di 3mila euro a settimana potrebbero vedere questa cifra ridotta a 2mila.

C’è da dire che al momento tale gossip non ha trovato alcuna conferma né smentita. Alfonso Signorini non ha confermato le voci in circolazione anche se nel corso delle ultime ore il pettegolezzo sta diventando sempre più insistente. Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire come si evolverà la vicenda di cui tanto si sta discutendo in questi giorni.