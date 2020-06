Pau Donés, cantante degli Jarabe de Palo è morto Lutto nel mondo della musica, è morto Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo; aveva solo 53 anni

È morto Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo. A dare la triste notizia è stata la famiglia che ha postato sui social una sua foto, annunciando la sua prematura scomparsa e ringraziando tutti per la vicinanza espressa. Il cantante si è spento a 53 anni dopo aver lottato per 5 anni con un tumore.

Lutto nel mondo della musica: il cantante Pau Donés degli Jarabe de Palo si è spento a 53 anni. Era malato dal 2015 di tumore al colon ma la malattia non lo aveva mai fermato. Sula pagina Instagram della band c’è il breve messaggio della famiglia che annuncia la sua prematura scomparsa:

“La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.

Paul Donés aveva saputo di essere malato ad agosto del 2015. Dopo aver condiviso con i suoi fan la triste notizia, il cantante era temporaneamente scomparso dai social per poi tornare ogni tanto con aggiornamenti sull’andamento delle cure. Aveva condiviso tutto con i suoi fan: le piccole vittorie, le sue paure, i dubbi, i risultati ottenuti.

Recentemente era uscita la sua nuova canzone “Volvo” che tradotta significa “Ritorno”. Aveva anche deciso di mostrarsi ai suoi follower in una foto postata al suo balcone.

Dopo la foto aveva postato anche un video in cui si mostrava sulla cyclette mentre faceva sport. Era dimagrito e sembrava stanco ma non aveva perso la grinta. Nel video ride e scherza e sembra stare un po’ meglio. Questo aveva fatto ben sperare a tutti. Invece, poco fa, la terribile notizia che ha sconvolto tutti.

Pau Donés si era fatto conoscere in Italia e nel mondo intero con 2 grandi hit: “Depende” e “La Flaca”, due tormentoni che hanno avuto un enorme successo. Aveva collaborato con molti cantanti italiani come Noemi, Kekko Silvestre dei Modà, Francesco Renga, Jovanotti e Niccolò Fabi.

Dopo la pausa sui social era tornato con “Volvo” cantando:

“Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”.

Il nostro abbraccio va alla famiglia di Pau Donés. R.I.P.